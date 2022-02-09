В отношении жителя Пензы, нашедшего мобильный телефон, возбудили уголовное дело Криминал

Пенза, 9 февраля 2022. PenzaNews. Уголовное дело о краже возбуждено в отношении жителя Пензы 1992 года рождения, который нашел на улице мобильный телефон и оставил его себе.

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«В дежурную часть УМВД России по городу Пензе поступило сообщение от жителя Октябрьского района о том, что при неизвестных обстоятельствах в районе проспекта Строителей у него пропал сотовый телефон. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, который незаконно завладел данным мобильным устройством. Им оказался безработный житель областного центра 1992 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина пояснил, что нашел сотовый телефон на улице возле одного из жилых домов, но устанавливать законного владельца он не стал, а оставил мобильник себе», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мобильный телефон был изъят сотрудниками полиции, после проведения экспертизы его вернут владельцу.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — сказано в пресс-релизе.