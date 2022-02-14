До шести лет тюрьмы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки найденной картой Криминал

Пенза, 14 февраля 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит 35-летней жительнице Пензы, которая обнаружила в лотке банкомата чужую карту и оплатила ею покупки в магазинах на сумму более 6 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, злоумышленницу установили сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

В сообщении, размещенном на сайте ведомства, указано, что женщина дала признательные показания, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте уточняется также, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».