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В Кузнецке мужчина обвиняется в угрозе применения насилия в отношении сотрудника полиции

09:57 | 22.03.2022 | Криминал

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Пенза, 22 марта 2022. PenzaNews. 27-летний житель Кузнецка Пензенской области обвиняется в угрозе применения насилия в отношении сотрудника полиции.

В Кузнецке мужчина обвиняется в угрозе применения насилия в отношении сотрудника полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 10 марта 2022 года сотрудники отдела МВД России по городу Кузнецку прибыли к дому местного жителя с целью получения от него объяснения в рамках процессуальной проверки по сообщению о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических средств. Мужчина пригласил полицейских пройти в дом. Находясь в одной из комнат, злоумышленник, не желая давать какие-либо объяснения, взял принадлежащий ему пневматический пистолет, вышел на кухню, где находились сотрудники полиции, и, демонстрируя пистолет, высказал в адрес оперуполномоченного угрозу его применения. Противоправные действия мужчины пресечены полицейскими», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в пресс-релизе.

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