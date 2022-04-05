Жительница Пензы лишилась более 31 тыс. рублей при продаже монитора Криминал

Пенза, 5 апреля 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1979 года рождения лишилась более 31 тыс. рублей, пытаясь продать компьютерный монитор.

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По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, через некоторое время после того, как женщина разместила в интернете объявление о продаже, с ней связался неизвестный и, договорившись о покупке, прислал ссылку.

«Перейдя по ней, женщина ввела реквизиты банковской карты и код из SMS. После этого она обнаружила, что с ее банковского счета произошло списание денег на общую сумму более 31 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».