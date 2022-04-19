В Наровчате завершено расследование дела по обвинению местного жителя в совершении убийства знакомого Криминал

Пенза, 19 апреля 2022. PenzaNews. Нижнеломовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению жителя Наровчата 1964 года рождения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».

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«По данным следствия, вечером 16 декабря 2021 года в Наровчате обвиняемый находился дома у своего знакомого. После совместного распития спиртного он решил остаться ночевать у приятеля. Через некоторое время, когда хозяин квартиры лег спать, пришел еще один их знакомый. Между ним и обвиняемым произошел конфликт, который перерос в драку, в ходе которой злоумышленник взял топор и нанес им не менее четырех ударов по голове потерпевшего. После причинения телесных повреждений оппоненту мужчина лег спать», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что потерпевший 1971 года рождения скончался на месте происшествия от полученной черепно-мозговой травмы.

«Утром следующего дня злоумышленник самостоятельно явился в отдел полиции и сообщил о совершенном убийстве. Он был задержан, по решению суда заключен под стражу. Вину в совершении инкриминируемого деяния признал. Кроме того, в ходе следствия установлен факт неоднократного совершения им в 2021 году в период нахождения под административным надзором ряда административных правонарушений, связанных с несоблюдением им ограничений, установленных судом. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.