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Начальника офиса продаж сотового оператора подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации

10:09 | 19.04.2022 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задокументировали противоправную деятельность начальника офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи, осуществившего неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения, повлекший ее модификацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Начальника офиса продаж сотового оператора подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с июля по октябрь 2021 года подозреваемый в целях выполнения плановых показателей офиса обслуживания и продаж, действуя из корыстной заинтересованности, осуществлял неправомерный доступ к охраняемой федеральными законами Российской Федерации компьютерной информации — персональным данным абонентов оператора связи, впоследствии оформляя без их согласия SIM-карты», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

«Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела и способствовавших совершению преступления», — отмечается в тексте.

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