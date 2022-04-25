В Заречном вынесен приговор двоим преподавателям вуза, совершившим коррупционные преступления Криминал

Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. Двое преподавателей Зареченского технологического института – филиала ПензГТУ в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова в понедельник, 25 апреля.

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«Установлено, что 37-летний преподаватель вуза, являвшийся членом экзаменационной комиссии, днем 17 июня 2020 года в здании указанного учебного учреждения незаконно получил лично через посредника — 41-летнюю преподавательницу этого же вуза — денежные средства в размере 120 тыс. рублей за изготовление дипломных работ и способствование в сдаче итоговой аттестации и защите дипломных работ восьмерым студентам», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что преступление было выявлено субъектами оперативно-разыскной деятельности в 2022 году.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил получателю взятки наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года; посреднице во взятке — в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил», — добавила Светлана Артамонова.