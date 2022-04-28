Житель Городищенского района осужден за причинение брату смерти по неосторожности Криминал

Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. 54-летний житель Городищенского района Пензенской области признан виновным в причинении брату смерти по неосторожности.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 21 октября 2021 года в одном из сел Городищенского района между двумя братьями, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт, который перерос в драку. Младший брат нанес старшему не менее трех ударов руками по голове и не менее одного — огнетушителем. От полученного удара потерпевший упал со ступеней крыльца, ударившись головой о бетонное покрытие. Увидев, что тот потерял сознание, мужчина обратился за помощью к соседке, затем была вызвана скорая медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В нем добавляется, что 28 октября потерпевший скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

«В ходе следствия мужчина пояснил, что это была не первая ссора с братом, конфликты между ними возникали достаточно часто по бытовым вопросам. Вину в причинении смерти по неосторожности он признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.