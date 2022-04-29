Под Пензой женщина похитила вазу для цветов, стоявшую у памятного знака землякам-пограничникам Криминал

Пенза, 29 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личность женщины, которая похитила вазу для цветов, стоявшую у памятного знака землякам-пограничникам и участникам боевых действий в рабочем поселке Шемышейка Пензенской области.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию о краже сообщил представитель местной администрации, ориентировочная стоимость похищенного составила более 2,5 тыс. рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленницы была установлена. Ей оказалась безработная 63-летняя жительница одного из районных сел, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности. Женщина дала признательные показания и в содеянном раскаялась. Похищенное имущество изъято», — сказано в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».