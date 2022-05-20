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Жительница Пензы перечислила на «безопасный счет» почти 750 тыс. рублей

09:54 | 20.05.2022 | Криминал

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Пенза, 20 мая 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1995 года рождения лишилась почти 750 тыс. рублей после телефонного общения с неизвестной, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит.

Жительница Пензы перечислила на «безопасный счет» почти 750 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая под предлогом сохранения денег предложила снять их со всех счетов и перечислить на «безопасный счет».

«Заявительница, следуя указаниям неизвестной, сняла все сбережения с банковской карты и личного вклада. Воспользовавшись услугами кассира отделения сотовой связи, она перевела 748 тыс. рублей на две банковские карты, номера которых прислала злоумышленница. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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