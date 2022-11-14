21:28:07 Понедельник, 14 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

09:36 | 14.11.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 14 ноября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в одной из квартир дома на улице Кронштадтской в Пензе в минувшую субботу, 12 ноября.

В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в 23-м часу 12 ноября 2022 года в квартире на пятом этаже [...] произошло возгорание. Погибшим обнаружен 54-летний хозяин квартиры. По имеющейся информации, мужчина проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания находился в жилой комнате», — добавляется в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
До двух лет лишения свободы может получить житель села Архангельского, угрожавший женщине убийством В Пензенской области за пятницу и выходные выявлено более 7,7 тыс. нарушений ПДД
В Пензенской области за сутки подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом В Пензе иностранец приговорен к 3,5 годам лишения свободы за совершение развратных действий в отношении девочек-подростков
На улице Ставского в Пензе иномарка сбила пешехода В Пензе женщина госпитализирована после наезда автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама