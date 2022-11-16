Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке автомобильных шин Криминал

Пенза, 16 ноября 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1989 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке четырех автомобильных шин по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки мужчина договорился о сделке, после чего перечислил на банковский счет неизвестного лица более 34 тыс. рублей, однако товар так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.