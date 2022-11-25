Реальный срок грозит сельчанину, который украл спиленные деревья и порубил их на дрова Криминал

Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю села Решетино Пачелмского района Пензенской области 1966 года рождения, который похитил спиленные деревья, после чего порубил их на дрова.

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«Полицейские выяснили, что данный гражданин украл семь спиленных стволов деревьев породы дуб в лесопосадке, которые принадлежали лесничеству. Материальный ущерб от его действий составил 80 тыс. рублей. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что похищенные стволы он распилил на дрова. Украденное было изъято», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».