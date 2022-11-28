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В Пензе мужчина по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислил на «безопасный счет» около 300 тыс. рублей

09:50 | 28.11.2022 | Криминал

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Пенза, 28 ноября 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1988 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что по его банковскому счету происходят подозрительные операции, лишился около 300 тыс. рублей.

В Пензе мужчина по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислил на «безопасный счет» около 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, под предлогом сохранения денег звонивший посоветовал собеседнику перевести их на «безопасный счет»; в итоги мужчина перечислил свои сбережения на телефонные номера, предоставленные злоумышленником.

«Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. [...] Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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