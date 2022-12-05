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Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 700 тыс. рублей

09:40 | 05.12.2022 | Криминал

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Пенза, 5 декабря 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1946 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются снять с его счета деньги, лишился более 700 тыс. рублей.

Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 700 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денежных средств посоветовал перевести их на «безопасный счет».

«Воспользовавшись банкоматом, гражданин перечислил деньги [...] на банковские счета, предоставленные злоумышленником. Позже он осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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