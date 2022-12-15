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Житель Мокшанского района обвиняется в убийстве мужчины

09:39 | 15.12.2022 | Криминал

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Пенза, 15 декабря 2022. PenzaNews. 50-летний житель Мокшанского района Пензенской области обвиняется в убийстве мужчины 1966 года рождения.

Житель Мокшанского района обвиняется в убийстве мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 29 ноября 2022 года обвиняемый в одном из сел Мокшанского района распивал спиртное в компании знакомых. В процессе общения между злоумышленником и потерпевшим возник конфликт из-за сожительницы последнего. Словесная перепалка переросла в борьбу. Со слов обвиняемого, его оппонент первым схватил нож, он отобрал его и нанес ножом несколько ударов в область груди потерпевшего. Мужчина от полученных колото-резаных ранений скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что по решению суда злоумышленник заключен под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Орудие преступления — нож — изъят следователем в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в пресс-релизе.

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