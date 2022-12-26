Пензенская пенсионерка по совету «сотрудницы Центробанка» оформила кредит и перевела деньги на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 26 декабря 2022. PenzaNews. 70-летняя жительница Пензы после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей Центробанка и сообщила, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 230 тыс. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая посоветовала женщине опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Пенсионерка, следуя указаниям, оформила кредит в размере 230 тыс. рублей и перечислила их незнакомцам. Через некоторое время пензячка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».