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В Кузнецком районе задержаны двое охранников предприятия, похитивших 300 метров медного кабеля

10:59 | 27.12.2022 | Криминал

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Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Липецкой области, которые похитили с предприятия в Кузнецком районе Пензенской области, где они работали охранниками, медный кабель длиной 300 метров.

В Кузнецком районе задержаны двое охранников предприятия, похитивших 300 метров медного кабеля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Злоумышленники дали признательные показания и пояснили, что недавно в организации проходила опись имущества, поэтому они решили, что если похитят некоторые ценности, то это заметят нескоро. Медные провода они сдали в пункт приема металла, а деньги потратили на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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