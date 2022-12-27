В Кузнецком районе задержаны двое охранников предприятия, похитивших 300 метров медного кабеля Криминал

Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Липецкой области, которые похитили с предприятия в Кузнецком районе Пензенской области, где они работали охранниками, медный кабель длиной 300 метров.

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«Злоумышленники дали признательные показания и пояснили, что недавно в организации проходила опись имущества, поэтому они решили, что если похитят некоторые ценности, то это заметят нескоро. Медные провода они сдали в пункт приема металла, а деньги потратили на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».