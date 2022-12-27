Пензенец подозревается в совершении мошенничества в отношении жителя Приморского края Криминал

Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 27-летнего пензенца по подозрению в совершении мошенничества в отношении жителя Приморского края 1997 года рождения при продаже видеокарты по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, потерпевший перечислил более 8 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником, после чего мнимый продавец перестал выходить на связь.

«Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — говорится в пресс-релизе.