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Пензенец подозревается в совершении мошенничества в отношении жителя Приморского края

11:30 | 27.12.2022 | Криминал

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Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 27-летнего пензенца по подозрению в совершении мошенничества в отношении жителя Приморского края 1997 года рождения при продаже видеокарты по объявлению в интернете.

Пензенец подозревается в совершении мошенничества в отношении жителя Приморского края. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, потерпевший перечислил более 8 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником, после чего мнимый продавец перестал выходить на связь.

«Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — говорится в пресс-релизе.

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