13:06:16 Четверг, 29 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы может получить житель Городище, угрожавший супруге убийством

10:40 | 29.12.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 29 декабря 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено 37-летнему жителю Городище Пензенской области, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Городище, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские установили, что данный мужчина по месту жительства в ходе возникшей ссоры со своей супругой 1975 года рождения угрожал ей убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке погрузчика Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение из магазина двух банок кофе
В Сердобском районе выявлен факт незаконной охоты на пятнистого оленя В Пензенской области за сутки подтверждено 82 случая заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом Житель Титово проведет четыре месяца в колонии строгого режима за нарушение требований административного надзора
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама