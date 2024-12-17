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В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

10:08 | 17.12.2024 | Криминал

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Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1980 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Бессоновскому району позвонила женщина 1983 года рождения, которая сообщила о том, что ей угрожал убийством сожитель. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] По словам потерпевшей, когда она вернулась домой с работы, то застала сожителя в нетрезвом состоянии. Ей это не понравилось, и между ними возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина начал душить женщину и выкрикивать угрозы убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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