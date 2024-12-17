В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1980 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ОМВД России по Бессоновскому району позвонила женщина 1983 года рождения, которая сообщила о том, что ей угрожал убийством сожитель. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] По словам потерпевшей, когда она вернулась домой с работы, то застала сожителя в нетрезвом состоянии. Ей это не понравилось, и между ними возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина начал душить женщину и выкрикивать угрозы убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.