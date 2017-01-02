Житель Пензы удивил возлюбленную в галерее, где среди картин ее ждал собственный портрет Культура

Пенза, 2 января 2017. PenzaNews. Персонал пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого помог молодому человеку подготовить необычный подарок для его возлюбленной.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прогуливаясь по экспозиции, молодая пара оказалась на персональной выставке Людмилы Кузнецовой.

В какой-то момент, переходя в следующий зал, девушка увидела свой портрет, стоящий на мольберте среди выставочной экспозиции. Это оказался подарок ее возлюбленного, который хотел еще раз рассказать о своих чувствах.

Как отмечается на портале «Музеи Пензенской области», картинная галерея — это не только храм искусства, где можно насладиться мировыми и отечественными шедеврами, но и место, где можно удивить близкого человека.