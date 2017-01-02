Пензенцев приглашают на «Зимнюю встречу в театре» Культура

Пенза, 2 января 2017. PenzaNews. Пензенские актеры пригласили жителей Пензы на развлекательно-познавательную программу «Зимняя встреча в театре».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она будет представлена на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского 4, 5 и 6 января.

Как сообщается в анонсе мероприятия, со зрителями встретятся актеры разных поколений — заслуженный артист России Генрих Вавилов, Вера Дупенко, Николай Шаповалов, Юлия Кузнецова, Артем Тихомиров. Они вспомнят о смешных, романтических, а порой и драматичных случаях из своей актерской биографии, споют песни, почитают стихи.

Заведующий литературной частью театра Виталий Соколов расскажет об интересных фактах из истории и современности учреждения, проиллюстрировав их уникальными архивными киноматериалами Владимира Кускова, предоставленными его сыном Дмитрием, видеосъемками Павла Тачкова и редкими фотографиями.

Также для тех, кто придет, подготовлена викторина. За правильные ответы знатоки театральной истории получат приглашения на спектакли.

Кроме того, зрители смогут задать любые вопросы о театре.