11:22:53 Вторник, 10 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Более 1 тыс. детей посетили архиерейскую елку в пензенском драмтеатре

10:31 | 10.01.2017 | Культура

Печать

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Около 1 тыс. 300 человек посетили архиерейскую рождественскую елку в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского, состоявшуюся в минувший понедельник, 9 января.

Более 1 тыс. детей посетили архиерейскую елку в пензенском драмтеатре

Фото: И. Школин, Пензенская-епархия.рф

Как сообщается на сайте учреждения культуры, на мероприятии, организованном Пензенской митрополией и фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров», присутствовали дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детдомов, учащиеся воскресных школ и инвалиды.

На празднике присутствовали митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, представители общественности и духовенства.

Перед началом представления выступил архиерейский детский хор под руководством регента Марины Никитиной. После игровой программы под названием «Новогодний бал Деда Мороза» гостей праздника поздравил со сцены владыка Серафим.

Завершилась рождественская елка показом сказки «Щелкунчик».

Всем детям вручили рождественские подарки.
Актуальное
Читайте также
Грабитель с тремя бутылками коньяка вырвался из рук продавщиц, но был пойман полицей В Пензе пройдет «Новогодняя гонка – 2017» по спортивному ориентированию
В Кузнецке при столкновении грузовика и «десятки» пострадал мужчина В Пензе осужден мужчина, 1,5 года скрывавшийся после кражи телевизора
Жительница Городищенского района осуждена за уклонение от уплаты алиментов В Пензенской области выросла заболеваемость ОРВИ среди детей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама