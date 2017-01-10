Более 1 тыс. детей посетили архиерейскую елку в пензенском драмтеатре Культура

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Около 1 тыс. 300 человек посетили архиерейскую рождественскую елку в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского, состоявшуюся в минувший понедельник, 9 января.

Фото: И. Школин, Пензенская-епархия.рф

Как сообщается на сайте учреждения культуры, на мероприятии, организованном Пензенской митрополией и фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров», присутствовали дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детдомов, учащиеся воскресных школ и инвалиды.

На празднике присутствовали митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, представители общественности и духовенства.

Перед началом представления выступил архиерейский детский хор под руководством регента Марины Никитиной. После игровой программы под названием «Новогодний бал Деда Мороза» гостей праздника поздравил со сцены владыка Серафим.

Завершилась рождественская елка показом сказки «Щелкунчик».

Всем детям вручили рождественские подарки.