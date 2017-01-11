В пензенской филармонии пройдет выставка 15-летней школьницы Культура

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Выставка работ учащейся детской художественной школы №2 15-летней Ксении Васьковской начнет работу в фойе второго этажа пензенской областной филармонии в предстоящую пятницу, 13 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На экспозиции будет представлено более 30 работ юной художницы, выполненных в разных техниках: графика, живопись, станковая композиция, а также фотографии с «Президентского пленэра» в Красной горке.

Начало мероприятия намечено на 17.00, сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».

Васьковская Ксения Викторовна родилась 1 января 2002 года.

С 2014 года учится в детской художественной школе №2 города Пензы.

В 2013 году стала дипломантом международного конкурса «Ребенок и собака» в Польше.

В 2014 году отмечена на международном конкурсе «На своей земле» в Белоруссии.

В марте 2014 года получила диплом I степени международного конкурса «Открытая Европа» в Москве.

В декабре 2014 года — финалист всероссийского конкурса «Святые заступники Руси» в Москве.

В 2015 году стала лауреатом II степени международного конкурса «Открытая Европа» в Москве, а также лауреатом III степени на фестивале-конкурсе «Южно-Уральск — Зальцбург».

В январе 2016 года прошла обучение по программе для особо одаренных детей в образовательном фонде «Талант и успех», по итогам которой получила три сертификата.