15:54:02 Среда, 11 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
СРОЧНО В Пензе возобновлена подача газа в многоквартирный дом, где утром произошла утечка

В пензенской филармонии пройдет выставка 15-летней школьницы

15:22 | 11.01.2017 | Культура

Печать

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Выставка работ учащейся детской художественной школы №2 15-летней Ксении Васьковской начнет работу в фойе второго этажа пензенской областной филармонии в предстоящую пятницу, 13 января.

В пензенской филармонии пройдет выставка 15-летней школьницы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На экспозиции будет представлено более 30 работ юной художницы, выполненных в разных техниках: графика, живопись, станковая композиция, а также фотографии с «Президентского пленэра» в Красной горке.

Начало мероприятия намечено на 17.00, сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».

Васьковская Ксения Викторовна родилась 1 января 2002 года.

С 2014 года учится в детской художественной школе №2 города Пензы.

В 2013 году стала дипломантом международного конкурса «Ребенок и собака» в Польше.

В 2014 году отмечена на международном конкурсе «На своей земле» в Белоруссии.

В марте 2014 года получила диплом I степени международного конкурса «Открытая Европа» в Москве.

В декабре 2014 года — финалист всероссийского конкурса «Святые заступники Руси» в Москве.

В 2015 году стала лауреатом II степени международного конкурса «Открытая Европа» в Москве, а также лауреатом III степени на фестивале-конкурсе «Южно-Уральск — Зальцбург».

В январе 2016 года прошла обучение по программе для особо одаренных детей в образовательном фонде «Талант и успех», по итогам которой получила три сертификата.
Актуальное
Читайте также
В Пензе губернатор предложил организовать речное движение от «Ростка» до «Спутника» В Пензе учителям-предметникам объяснят нюансы подготовки к ЕГЭ
В Пензе при столкновении двух иномарок пострадала девушка В пензенском аграрном вузе сдали кровь для жены погибшего в ДТП декана
Александр Еремкин назвал восстановление собора в Пензе главной стройкой региона Белозерцев призвал найти компромисс с жильцами домов, мешающих реконструкции набережной
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама