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В Кузнецке на открытии выставки художница написала пейзаж на глазах посетителей

12:33 | 23.01.2017 | Культура

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Кузнецк, 23 января 2017. PenzaNews. Студентка второго курса пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого Елена Блинкова дала мастер-класс на открытии своей выставки в юношеской библиотеке Кузнецка.

В Кузнецке на открытии выставки художница написала пейзаж на глазах посетителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации города, понаблюдать за творческим процессом, который сопровождали музыкальные номера Юрия Таланова и Александра Антонова, смогли воспитанники художественной школы.

Тему для новой работы «Зимний пейзаж за окном» предложили сами посетители, после чего девушка на их глазах написала пейзаж. Теперь картина, на которой изображен вечерний вид из окна, размещена в библиотеке.

Заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин Кузнецка художник Александр Алферов высоко оценил профессионализм и мастерство начинающей художницы.

Посетить выставку, на которой представлены пейзажи, натюрморты и городские зарисовки Елены Блинковой, выполненные маслом, гуашью, акварелью и карандашом, могут все желающие.
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