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Выставка живописи и скульптуры «Сирены» пройдет на «Чистых прудах»

11:01 | 25.01.2017 | Культура

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Открытие выставки живописи и скульптуры «Сирены» состоится в галерее «Арт-Пенза» на территории гостиничного комплекса «Чистые пруды» в Мокшанском районе в предстоящий четверг, 26 января.

Выставка живописи и скульптуры «Сирены» пройдет на «Чистых прудах»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Гости смогут увидеть работы Нины Мурашкиной из Украины и Хавьера Эскала (Xavier Escala) из Испании, над которыми они трудились в тандеме на протяжении месяца.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации ГК «Чистые пруды», Нина Мурашкина — автор с неповторимым стилем и по художественному языку, и по смыслу своих произведений, в которых зритель может увидеть образы из мирового кинематографа, поэзии, литературы и музыки.

«Хавьер Эскала работает в Барселоне. Он яркий и современный художник, активно участвующий в художественной жизни Испании и всей Европы. Работает в камне, дереве, керамике и бронзе. В коллекции скульптурного парка «Легенда» имеется его трогательная мраморная скульптура «Прятки», выполненная в 2014 году. На этот раз художник исследует мир фантазий и соблазна через образ русалок, который он видит весьма своеобразно», — пояснили в гостиничном комплексе.

Открытие выставки состоится в 16.00.
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