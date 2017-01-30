В пензенскую библиотеку поступила книга «Беседы с Н.Б. Соллогуб в Бюсси-ан-путь» Культура

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Книга «Напишите мне в альбом…»: Беседы с Натальей Борисовной Соллогуб в Бюсси-ан-путь» поступила в пензенскую областную библиотеку имени М.Ю. Лермонтова.

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«Альбом дочери выдающегося писателя Бориса Константиновчиа Зайцева (1881–1972), послуживший основой книги, не только уникальный документ эпохи, но и памятник культуры, объединивший 33 автографа ярчайших представителей русской эмиграции во Франции», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте библиотеки.

В нем отмечается, что в книге Наталья Соллогуб вспоминает о жизни в эмиграции, о своих родителях и о людях, оставивших в этом альбоме записи в 1920-х годах, в том числе — митрополите Евлогии, Николае Бердяеве, Иване Бунине, Иване Шмелеве, Алексее Ремизове, Зиннаиде Гиппиус, Дмитрии Мережковском, Константине Бальмонте, Надежде Тэффи, Саше Черном, Владиславе Ходасевиче и Никите Балиеве.

«Автору посчастливилось быть знакомой буквально со всей выдающейся интеллигенцией, эмигрировавшей во Францию. Наталья Борисовна дает им субъективную, личностную характеристику. Из книги вы узнаете о малоизвестных фактах. Например, о личной драме Ивана Сергеевича Шмелева, о том, как погиб Саша Черный, и многое другое», — добавляется в сообщении.

В тексте уточняется, что в издании воспроизводятся автографы из альбома, письма, фотографии и другие архивные материалы, большинство из которых публикуются впервые.