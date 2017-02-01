16:47:17 Среда, 1 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Кузнецке открыта выставка поделок из бисера членов общества слепых

10:42 | 01.02.2017 | Культура

Печать

Кузнецк, 1 февраля 2017. PenzaNews. Выставка «Нам через сердце виден мир» открыта в отделе краеведения музейно-выставочного центра города Кузнецка Пензенской области.

В Кузнецке открыта выставка поделок из бисера членов общества слепых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На ней представлены творческие работы, выполненные членами общества слепых — Олесей Милехиной, Зульфией Гафуровой и Анной Щаповой.

На базе организации создан кружок по рукоделию, члены которого создают поделки из бисера, лент, а также вяжут крючком.

«По мнению организаторов, данная выставка является уникальной — человек, создающий шедевр из бисера, не видя глазами, чувствует и видит душой ту красоту, которую не каждый зрячий увидит», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Кузнецка.
Актуальное
Читайте также
В Пензе стартовал конкурс школьных музеев Житель Кузнецка предстанет перед судом за попытку продать охотничье ружье
Пензенские ветераны встретятся с молодежью в день окончания Сталинградской битвы Пензенский губернатор предложил использовать альтернативные меры для улучшения демографии
В Городищенском районе при столкновении двух автомобилей пострадала женщина Более 100 недавних кинопремьер доступно пользователям приложения «МегаФон.ТВ»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама