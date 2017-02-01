В Кузнецке открыта выставка поделок из бисера членов общества слепых Культура

Кузнецк, 1 февраля 2017. PenzaNews. Выставка «Нам через сердце виден мир» открыта в отделе краеведения музейно-выставочного центра города Кузнецка Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На ней представлены творческие работы, выполненные членами общества слепых — Олесей Милехиной, Зульфией Гафуровой и Анной Щаповой.

На базе организации создан кружок по рукоделию, члены которого создают поделки из бисера, лент, а также вяжут крючком.

«По мнению организаторов, данная выставка является уникальной — человек, создающий шедевр из бисера, не видя глазами, чувствует и видит душой ту красоту, которую не каждый зрячий увидит», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Кузнецка.