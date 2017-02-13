В пензенской библиотеке пройдет выставка к 125-летию картинной галереи Культура

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Открытие выставки, посвященной 125-летию со дня основания пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и картинной галереи имени К.А. Савицкого, состоится в среду, 15 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начало торжественной церемонии по этому случаю в библиотеке, где и будет размещена экспозиция, намечено на 15.00.

Выставка, организованная в рамках проекта «Картина в библиотеке», позволит посетителям познакомиться с основными вехами истории двух учреждений культуры.

В экспозицию, которую представят публике, включены 13 постеров и одна оригинальная картина — портрет первого члена правления библиотеки, купца, книгоиздателя, мецената Виктора Умнова, написанный художником Николаем Грандковским.