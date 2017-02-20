В Ульяновске пройдет выставка юной художницы, погибшей в ДТП под Пензой Культура

Ульяновсе, 20 февраля 2017. PenzaNews. Выставка работ студентки пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого Анастасии Лазаревой, которая год назад погибла в результате крупного ДТП с участием микроавтобуса и фуры под Пензой, пройдет в ее родном городе Ульяновске.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Открытие экспозиции под названием «Жила-была Настя…» состоится в музее «Симбирское купечество» в предстоящую среду, 22 февраля.

Работы Анастасии Лазаревой можно будет увидеть в музее до 5 марта.

В экспозицию включены портреты, пейзажи, натюрморты и зарисовки молодой художницы.

Вход на выставку решено сделать свободным, сообщается на портале « Симбирский каталог ».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днем 2 марта 2016 года на 665 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение фуры и микроавтобуса «Mercedes», следовавшего из Пензы в Ульяновск. В результате происшествия погибли 9 человек. В их числе — 20-летняя студентка художественного училища Анастасия Лазарева.

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Еще три человека — оба водителя и 4-летний мальчик — были госпитализированы. Их состояние после аварии оценивалось как средней степени тяжести.

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела — по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Впоследствии 29-летний житель Ульяновска, управлявший микроавтобусом «Mercedes», был приговорен к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.