Библиотеки за неделю подарили пензенцам почти 500 книг Культура

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Пензенские городские библиотеки подарили жителям почти 500 книг за минувшую неделю.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Все эти дни они сначала принимали книги от читателей, а затем вручали полученные издания детям. Неделя книгодарения проходила в городе впервые.

Кроме того, библиотекари проводили для читателей игровые литературные программы и часы добрых книжных знакомств. Так, городскую библиотеку №6 за три дня посетили около 100 дошкольников. Их познакомили с книгами отечественных и зарубежных писателей, а также детской периодикой. Для воспитанников детсадов подготовили видеопрограмму и викторину.

В городской библиотеке №1 в акции приняли участие взрослые. Они внесли свой вклад в организацию выставки, где была представлена подаренная литература.

Участники акции также получили в подарок закладки с надписью «Дарите книги с любовью», сообщается на сайте централизованной библиотечной системы города Пензы.