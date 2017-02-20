В Пензе завершаются работы по размещению QR-кодов около достопримечательностей Культура

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Реализация туристско-экскурсионного проекта «Красная линия», в рамках которого около достопримечательностей Пензы размещаются таблички с QR-кодами, находится на завершающей стадии. Об этом сообщила глава Минкультуры региона Татьяна Курдова в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 20 февраля.

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По ее словам, данный проект воплощается в жизнь совместно с компанией МТС.

Министр отметила, что он призван объединить культурные и архитектурные достопримечательности в историческом центре Пензы.

«У каждого памятника планируется установить специальные стойки с QR-кодами и ссылками, позволяющими получить полную информацию в электронном виде», — пояснила Татьяна Курдова.