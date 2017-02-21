В пензенскую картинную галерею передали две работы Георгия Епишина Культура

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Член Союза художников России Галина Цибарева передала в дар пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого две работы художника театра, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного художника РСФСР Георгия Епишина.

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«Благодаря Галине Иннокентьевне, у нас есть возможность увидеть эскизы декорации к пьесе братьев Тур «После разлуки» и к драме Бориса Черемисина «Инженер Боучек», — ворится в сообщении в группе картинной галереи в социальной сети «ВКонтакте».

В нем отмечается, что многие работы художника уже хранятся в фондах областной картинной галереи.

«Георгий Дмитриевич учился в пензенском художественном училище у Ивана Горюшкина-Сорокопудова. Долгое время он был главным художником пензенского областного драмтеатра. Именно он оформил такие спектакли как «Собака на сене» Лопе де Вега в 1949 году, «Слуга двух господ» Карло Гольдони в 1951 году, «Собор Парижской богоматери» по роману Виктора Гюго в 1953 году, «Дмитрий Калинин» Виссариона Белинского в 1956 году, «Волки и овцы» Александра Островского в 1973 году», — добавляется в тексте.