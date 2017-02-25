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В пензенской картинной галерее открыта выставка «Певец русского леса»

11:40 | 25.02.2017 | Культура

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Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Выставка «Певец русского леса», на которой представлены работы художника Ивана Шишкина, начала работу в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в минувшую пятницу, 24 февраля.

В пензенской картинной галерее открыта выставка «Певец русского леса»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Значительную часть экспозиции составили графические работы мастера, которых в собрании музея хранится около 50.

В ходе открытия выставки состоялась демонстрация фильма о творчестве Ивана Шишкина «Лес-осинник», который несколько лет назад демонстрировался в музее одной картины.

Во время работы экспозиции по воскресеньям в зеленом зале музея данный фильм будет демонстрироваться для посетителей, сообщается в группе картинной галереи в социальной сети «ВКонтакте».
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