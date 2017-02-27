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В Пензе пройдет творческий конкурс студентов «Дебют»

09:29 | 27.02.2017 | Культура

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Десятый областной творческий конкурс студентов учебных заведений культуры и искусств «Дебют» стартует в Пензе в предстоящий вторник, 28 февраля.

В Пензе пройдет творческий конкурс студентов «Дебют». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Выступления участников будут проходить в пензенском колледже искусств.

В течение четырех дней студенты покажут свое мастерство в пяти номинациях. 28 февраля пройдут прослушивания в категории «Народное пение», 3 марта — «Духовые инструменты», на следующий день — «Эстрадное пение» и «Инструменты эстрадного оркестра», 6 марта — «Фортепиано».

Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и призами, сообщается на сайте Института регионального развития Пензенской области, который выступил организатором мероприятия.
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