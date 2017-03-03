В драмтеатре Пензы весной воплотят три новых проекта Культура

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Три новых экспериментальных проекта планируется реализовать на сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского весной 2017 года.

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Как сообщается на сайте учреждения культуры, в конце марта в рамках проекта «Из-под пера» будет проведена творческая лаборатория «Дни современной драматургии». Театральные коллективы Пензы представят актерские читки новых российских и зарубежных пьес.

Ожидается, что модератором лаборатории выступит известный театральный критик из Москвы, заместитель главного редактора журнала «Вопросы театра», преподаватель ГИТИС, председатель экспертного совета фестиваля «Золотая маска» 2016 года Александр Вислов.

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Актеры драмтеатра для этого мероприятия готовят эскиз спектакля по последней пьесе польского писателя, классика мировой драматургии XX–XXI веков Славомира Мрожека «Карнавал, или Первая жена Адама», которая ни разу не была поставлена в России.

На малой сцене молодые актеры в середине апреля планируют представить самостоятельную работу под руководством режиссера Александра Эпимахова. Это будет сценическая композиция под названием «Мой трон на хрупком хрустале» по мотивам хроники Уильяма Шекспира «Ричард III». Ожидается, что спектакль войдет в постоянный репертуар театра.

Николай Шаповалов сыграет в постановке Ричарда III, Яна Дубровина появится в роли леди Анны, а Вера Дупенко — королевы Елизаветы. Никита Кузин представит зрителям образ герцога Бекингема, а Юрий Землянский — герцога Кларенса.

В мае пройдет творческая лаборатория памяти известного российского драматурга Вадима Леванова, который ушел из жизни в 2011 году. Подобное мероприятие проводилось пять лет назад силами драмтеатра. Теперь к лаборатории памяти драматурга присоединятся несколько театров Пензы. Актеры покажут зрителям читки и эскизы по пьесам Вадима Леванова разных лет.