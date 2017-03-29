Концерт Николая Носкова в Пензе перенесен на неопределенный срок Культура

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Концерт известного российского певца и композитора Николая Носкова, который должен был состояться в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского 25 апреля, перенесен на неопределенный срок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте артиста в среду, 29 марта.

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В нем добавляется, что также отложены концерты, которые планировались в рамках юбилейного гастрольного тура «6:0» в Самаре, Ульяновске, Саратове, Саранске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Москве, Тель-Авиве и Хаифе.

Зрители могут вернуть билеты в местах их приобретения.

В минувший вторник, 28 марта, стало известно, что Николай Носков был экстренно госпитализирован. Музыканту предстоит операция.