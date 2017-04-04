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Пензенская областная библиотека представлена на всероссийской выставке в Ульяновске

09:44 | 04.04.2017 | Культура

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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова принимает участие в XIV всероссийской выставке-ярмарке «Симбирская книга», которая стартовала в Ульяновске во вторник, 4 апреля.

Пензенская областная библиотека представлена на всероссийской выставке в Ульяновске

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На ней представлены издания, вышедшие на территории Ульяновской области в 2016 году, а также лучшие книги ведущих российских издательств.

Пензенская библиотека представит на выставке первую в России «Купринскую энциклопедию», а также научно-исследовательские изыскания ученого секретаря библиотеки Дмитрия Мурашова: книгу «Декабристы-пензяки», сборники «Константин Евграфов. Избранное», «Константин Михайлович Салтыков. Пенза — Петербург» и «В. Волжин: Закон и жизнь», сообщается на сайте учреждения культуры.
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