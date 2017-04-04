Пензенские армяне соберутся на концерте ко Дню материнства и красоты Культура

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Концерт, приуроченный к христианскому празднику Благовещения и Дню материнства и красоты, который традиционно отмечается в Армении, состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в субботу, 8 апреля.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель общественной организации «Арагац» Сусанна Асатрян, ожидается визит на мероприятие представителей правительства и Законодательного собрания региона.

«Выступать будут преимущественно армянские коллективы, но прозвучат также песни и стихи на русском языке», — сообщила собеседница агентства.

Она отметила, что в концерте примут участие пензенский хореографический ансамбль «Арагац» и творческий коллектив из Каменки.

Начало мероприятия намечено на 18.00. Вход для всех желающих решено сделать свободным.