Зареченский ТЮЗ стал лауреатом международного фестиваля «Маръямоль» Культура Заречный, 12 апреля 2017. PenzaNews. Артисты театра юного зрителя города Заречного Пензенской области стали лауреатами III международного театрально-песенного фестиваля «Маръямоль» в номинации «За лучшее воплощение современной коми драматургии». Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, фестиваль завершился в Сыктывкаре в минувший вторник, 11 апреля. Артисты представили спектакль по пьесе драматурга Алексея Попова под названием «Идущие к свету», который поставил режиссер ТЮЗа Михаил Гаврилов. Зрители хорошо встретили постановку и оставили много положительных отзывов. Также спектакль высоко оценил автор пьесы, житель Коми Алексей Попов, присутствовавший на выступлении. Нашли ошибку в тексте?

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