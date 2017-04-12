18:15:07 Среда, 12 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Зареченский ТЮЗ стал лауреатом международного фестиваля «Маръямоль»

11:46 | 12.04.2017 | Культура

Печать

Заречный, 12 апреля 2017. PenzaNews. Артисты театра юного зрителя города Заречного Пензенской области стали лауреатами III международного театрально-песенного фестиваля «Маръямоль» в номинации «За лучшее воплощение современной коми драматургии».

Зареченский ТЮЗ стал лауреатом международного фестиваля «Маръямоль»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, фестиваль завершился в Сыктывкаре в минувший вторник, 11 апреля.

Артисты представили спектакль по пьесе драматурга Алексея Попова под названием «Идущие к свету», который поставил режиссер ТЮЗа Михаил Гаврилов.

Зрители хорошо встретили постановку и оставили много положительных отзывов. Также спектакль высоко оценил автор пьесы, житель Коми Алексей Попов, присутствовавший на выступлении.
Актуальное
Читайте также
Зампред пензенской гордумы предложил составлять бизнес-планы для инвесторов В Пензе проверка показала нехватку транспорта на маршруте №54
Сотрудники МЧС будут дежурить в пензенских храмах в пасхальную ночь Пожарную безопасность пензенских детских лагерей возьмут на особый контроль
В Пензе за год автобусы и троллейбусы перевезли почти 40 млн. пассажиров Демонтированные в конце XX века часы возвращены на здание вокзала в Кузнецке
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама