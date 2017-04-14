В пензенской областной библиотеке пройдет выставка «Эко Этно» Культура

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Выставка «Эко Этно», в которую войдут более 50 работ преподавателя пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого Сергея Уварова, в ближайшие дни будет открыта в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в учреждении культуры, она будет размещена на втором этаже здания, где в данный момент идет монтаж экспозиции.

Там будут представлены не только живописные работы и графика, но и инсталляции в направлении этно-футуризм. Сергей Уваров сочетает в своем творчестве различные техники и использует в них природные материалы, металлические и стеклянные элементы.

Точная дата открытия и срок работы выставки пока обсуждаются.