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В пензенской областной библиотеке пройдет выставка «Эко Этно»

14:16 | 14.04.2017 | Культура

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Выставка «Эко Этно», в которую войдут более 50 работ преподавателя пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого Сергея Уварова, в ближайшие дни будет открыта в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

В пензенской областной библиотеке пройдет выставка «Эко Этно»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в учреждении культуры, она будет размещена на втором этаже здания, где в данный момент идет монтаж экспозиции.

Там будут представлены не только живописные работы и графика, но и инсталляции в направлении этно-футуризм. Сергей Уваров сочетает в своем творчестве различные техники и использует в них природные материалы, металлические и стеклянные элементы.

Точная дата открытия и срок работы выставки пока обсуждаются.
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