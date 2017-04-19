Гран-при фестиваля «Сурская весна» получила театральная студия из Кузнецка
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Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Театральная студия «Колумбус» школы №3 города Кузнецка удостоена гран-при фестиваля «Сурская весна», итоги которого были подведены во дворце детского и юношеского творчества Пензы в минувший вторник, 18 апреля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, коллектив под руководством Виктора Мальцева отмечен за трилогию в жанре психологического фарса.
В отдельных номинациях также награждены театр-студия «Аполлон» из Нижнеломовского района, коллектив «Зеркальце» и театр кукол «Тутти-Фрутти» пензенского ДДЮТ.
Кроме того, высокую оценку жюри получила актерская работа Валерии Рябовой и Елены Кузяевой из Сердобска.