16:25:17 Среда, 26 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВОСТЬ ДНЯ Проект решения о досрочном прекращении полномочий 11 депутатов гордумы Пензы отклонен

На территории «Золотаревского городища» предложено создать экспозицию о битве XIII века

14:44 | 26.04.2017 | Культура

Печать

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Посетитель приемной президента РФ в Пензенской области Владимир Суркин обратился к губернатору Ивану Белозерцеву с предложением построить на территории археологического памятника «Золотаревское городище» историческую экспозицию, посвященную битве XIII века, предположительно, произошедшей между местными жителями и шедшим на Русь татаро-монгольским войском.

На территории «Золотаревского городища» предложено создать экспозицию о битве XIII века

Фото: Pnzreg.ru

По замыслу автора, она могла бы стать одной из достопримечательностей региона.

«Творческие идеи по сохранению исторического наследия я готов обсуждать и поддерживать. Идея хорошая, берем ее в работу», — отметил Иван Белозерцев.

Он поручил министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой обсудить данное предложение с представителями общественности, сообщает пресс-служба облправительства.
Актуальное
Читайте также
В Пензе прокуратура усмотрела в действиях Минюста нарушения прав НКО В Пензе пройдет слет юных патриотов «Равнение на Победу»
В Заречном из квартиры 77-летней пенсионерки украли телевизор В Пензенской области наметилась тенденция к распространению вирусного гепатита А
Вице-мэр Пензы сообщил о сложностях в развитии муниципально-частного партнерства В Пензе вспоминают жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама