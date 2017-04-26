На территории «Золотаревского городища» предложено создать экспозицию о битве XIII века Культура

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Посетитель приемной президента РФ в Пензенской области Владимир Суркин обратился к губернатору Ивану Белозерцеву с предложением построить на территории археологического памятника «Золотаревское городище» историческую экспозицию, посвященную битве XIII века, предположительно, произошедшей между местными жителями и шедшим на Русь татаро-монгольским войском.

Фото: Pnzreg.ru

По замыслу автора, она могла бы стать одной из достопримечательностей региона.

«Творческие идеи по сохранению исторического наследия я готов обсуждать и поддерживать. Идея хорошая, берем ее в работу», — отметил Иван Белозерцев.

Он поручил министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой обсудить данное предложение с представителями общественности, сообщает пресс-служба облправительства.