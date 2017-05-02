Скончался пензенский писатель Виктор Сидоренко Культура

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Пензенский писатель, художник, заслуженный работник культуры РФ Виктор Сидоренко скончался на 82-м году жизни во вторник, 2 мая.

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Свои соболезнования его родным и близким выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, члены областного правительства, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.

«Талантливый прозаик, драматург и художник, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Виктор Александрович был искренним патриотом России и Сурского края, отдававшим всего себя служению родной земле. Спектакли, поставленные по его пьесам, становились подлинным событием в культурной жизни региона, привлекая внимание театральных критиков и многочисленных зрителей, но главным делом своей жизни он считал известный литературный журнал «Сура», который Виктор Александрович возглавлял с 1992 по 2003 годы», — говорится в тексте некролога.

В нем добавляется, что приоритетом в деятельности Виктора Сидоренко всегда была поддержка молодых писателей, публицистов и критиков.

«И он бережно пестовал и давал путевку в жизнь многим из них — истинно талантливым. Это было его безусловное требование. И все они выражали неизменную благодарность мэтру пензенской писательской организации!» — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что творческая деятельность писателя была посвящена региону.

«Мы глубоко скорбим о кончине Виктора Александровича и выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Светлая память о Викторе Александровиче Сидоренко навсегда сохранится в сердцах жителей Пензенской области!» — говорится в некрологе.