19:57:01 Четверг, 22 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В пензенской картинной галерее начнет работу выставка художника Геннадия Салькова

16:38 | 22.06.2017 | Культура

Печать

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Выставка члена Союза художников России, заслуженного работника культуры РФ Геннадия Салькова «Мой дом везде, где есть небесный свод...» начнет работу в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в предстоящий вторник, 27 июня.

В пензенской картинной галерее начнет работу выставка художника Геннадия Салькова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В экспозицию войдет более 50 графических произведений художника.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», сотрудником которого является Геннадий Сальков, именно «лермонтовские места» стали главной темой творчества художника.

«Пейзаж занимает главное место в творчестве Геннадия Салькова. В основном это пастель: техника редкая, требующая авторской точности и мастерства. […] Тарханские пейзажи Геннадия Салькова отличают тонкий лиризм, глубокое чувство сопричастности тайне природы, удивительное созвучие лермонтовской поэзии», — добавляется в тексте.
Актуальное
Читайте также
Пензенские пожарные провели учения в бизнес-центре «Plaza» Производство отечественных препаратов является вопросом здоровья нации — Виллорий Струков
У пешеходного моста над железнодорожными путями в Башмаково появится хозяин Пензенские ученые шли в ногу с американцами при изучении проблем остеопороза — Струков
Активист ОНФ отметил улучшение состояния дорог в Пензе Житель Спасского района приговорен к 7 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама