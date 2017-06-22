В пензенской картинной галерее начнет работу выставка художника Геннадия Салькова Культура Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Выставка члена Союза художников России, заслуженного работника культуры РФ Геннадия Салькова «Мой дом везде, где есть небесный свод...» начнет работу в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в предстоящий вторник, 27 июня. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию В экспозицию войдет более 50 графических произведений художника. Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», сотрудником которого является Геннадий Сальков, именно «лермонтовские места» стали главной темой творчества художника. «Пейзаж занимает главное место в творчестве Геннадия Салькова. В основном это пастель: техника редкая, требующая авторской точности и мастерства. […] Тарханские пейзажи Геннадия Салькова отличают тонкий лиризм, глубокое чувство сопричастности тайне природы, удивительное созвучие лермонтовской поэзии», — добавляется в тексте. Нашли ошибку в тексте?

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