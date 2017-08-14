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Наследие Сабантуя можно использовать для создания музея народного быта — Иван Белозерцев

15:15 | 14.08.2017 | Культура

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил использовать подворья, изготовленные специально для прошедшего в Средней Елюзани VIII всероссийского сельского Сабантуя, для создания музея народного быта.

Наследие Сабантуя можно использовать для создания музея народного быта — Иван Белозерцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Необходимо сохранить и доработать эти декоративные дома — укрепить кровлю, подвести тепло, превратить их в полноценные музейные объекты. Это может быть сборная татарская, мордовская, чувашская, русская деревня, где представлены предметы быта народов, проживающих в Пензенской области, изделия традиционного прикладного творчества», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 14 августа.

Иван Белозерцев предположил, что такой музей будет интересен в первую очередь для городских жителей.

«Надо подумать и выбрать место для размещения данного культурного объекта на территории Пензенской области», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.
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