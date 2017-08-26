В пензенском драмтеатре вспоминают Валерия Беляковича Культура

Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Коллектив пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского вспоминает народного артиста России, режиссера Валерия Беляковича в 67-ю годовщину со дня его рождения, 26 августа.

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«Десять спектаклей, поставленных Беляковичем в пензенском драмтеатре с 1988 по 2014 годы — это десять миров, десять мощнейших событий, встряхнувших театральную жизнь Пензы. Многие из них шли годами, зрители ходили на них по нескольку раз, и для тысяч людей эти постановки стали одними из самых ярких театральных впечатлений в их жизни. А для самого нашего театра Белякович, даже на расстоянии, был просто необходим — он постоянно подпитывал всех своей неукротимой энергией и творческой мощью», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

В нем отмечается, что в 28-летней истории отношений Валерия Беляковича с пензенским драмтеатром очень часто повторялось слово «первый».

«Именно Пенза в 1988 году стала первым городом, куда он выехал из Москвы на постановку как приглашенный режиссер; именно его постановка «Ревизора» в 2010 стала первой премьерой на сцене нового здания театра; именно его «Куклы» в 2011 стали не только первой премьерой 219-го театрального сезона, но и первым профессиональным спектаклем для тогдашних выпускников Саратовской консерватории, поступивших на службу в пензенский театр», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в нынешнем репертуаре спектакли режиссера бережно сохраняются как память о выдающемся российском театральном деятеле, чей вклад в историю мирового театра еще только предстоит оценить.

«[...] Для всех нас Валерий Романович, разумеется, жив. Уже в будущем месяце мы вновь увидим его спектакли: 23 сентября — философскую притчу «Куклы», а 29 — великую шекспировскую трагедию о любви «Ромео и Джульетта», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», основатель и художественный руководитель Московского театра на Юго-Западе, народный артист России, режиссер Валерий Белякович скоропостижно скончался 6 декабря 2016 года.