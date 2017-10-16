Фестиваль «Пенза — сердце мастерства» впервые пройдет 1 и 2 декабря Культура

Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Первый всероссийский фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Пенза — сердце мастерства» пройдет на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 1 и 2 декабря.

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Ожидается, что в нем примут участие как отдельные самодеятельные и профессиональные мастера, так и представители предприятий и организаций народных художественных промыслов.

Торжественное открытие намечено на 11.00 1 декабря, после чего начнут работу ярмарка, презентационные стенды регионов и тематические мини-выставки.

С 12.00 будет проходить конкурс мастерства по керамике, росписи и резьбе по дереву, традиционной народной игрушке, войлоковалянию, бересте и лозоплетению, за которым сможет наблюдать любой желающий.

Также запланирована работа диалоговой площадки с обсуждением актуальных вопросов и проблем ремесел, с обменом опытом между регионами, поиском путей взаимодействия и сотрудничества, вариантами применения инновационных технологий и авторских разработок в этой сфере.

Во второй фестивальный день помимо ярмарки будет работать площадка с мастер-классами и мастер-шоу для посетителей, где художники и мастера известных промыслов продемонстрируют свои приемы. Гостям фестиваля представится возможность самим испытать свои силы, включившись в творческий процесс по изготовлению сувениров из глины, дерева, войлока, текстиля, лозы и бересты.

По итогам фестиваля участников наградят дипломами и ценными подарками, будет издан сборник методических материалов по художественным промыслам и памятный фотоальбом, сообщается в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».