В Вене состоялась презентация музея-заповедника «Тарханы» Культура Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Презентация государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», расположенного в Белинском районе Пензенской области, состоялась в российском центре науки и культуры в Вене в минувшую среду, 18 октября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Ведущей мероприятия выступила директор учреждения, заслуженный работник культуры Тамара Мельникова. Зрителям представили музыкально-театрализованную программу с участием худрука пензенского областного драмтеатра имени А.В. Луначарского Сергея Казакова и актрисы Альбины Смеловой, а также артистов института сольного пения Венского университета музыки и сценического искусства. Они сыграли сценическую композицию по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», которая демонстрировалась в «Тарханах» 15 октября на праздновании 203-й годовщины со дня рождения поэта, сообщается на сайте пензенского драмтеатра. Нашли ошибку в тексте?

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